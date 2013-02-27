«Артемовск Вайнери» в прошлом году сократил прибыль на 26%

Одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин «Артемовск Вайнери» (Донецкая обл.) в 2012 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 25,8% - до 13,1 млн грн, сообщила компания.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль предприятия в прошлом году сократилась до26,3 млн грн с 30,8 млн грн в 2011 году. Дебиторская задолженность «Артемовск Вайнери» выросла в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 6,5% - до 210,1 млн грн.

Общие активы компании увеличились до 667,1 млн грн в 2012 году с 574,1 млн грн в 2011 году.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2012 году «Артемовск Вайнери» произвела 19,23 млн бутылок игристых вин против 17,146 млн бутылок в 2011 году. Доля компании на общенациональном рынке игристых вин в прошлом году составила 26,5%.

Справка УНИАН. «Артемовск Вайнери» – одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин традиционным бутылочным способом. Завод по производству игристых вин был основан в 1950 году в штольнях гипсовых выработок на глубине 50-70 метров от поверхности. Общая площадь подземных штолен, в которых одновременно хранится 30 млн бутылок артемовского игристого вина, составляет свыше 25 га. Основные торговые марки и товарные знаки – «Krimart», «Крым», «Артемовское», «Krimsekt».