Винницкая кондфабрика увеличивает уставной капитал на 800 млн грн

ПАО «Винницкая кондитерская фабрика» намерена увеличить уставной капитал на 800 млн грн.

Как сообщается на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято на годовом очередном собрании акционеров, которое состоялось 25 февраля.

Согласно сообщению, уставной капитал ПАО «ВКФ» будет увеличен на 800 млн грн путем дополнительного выпуска 3 млрд 200 млн шт. простых именных акций на общую сумму 800 млн грн номинальной стоимостью 0,25 грн каждая. Форма размещения - бездокументарная.

Целью размещения ценных бумаг, а также направления использования полученных средств является увеличение оборотных средств Общества.

Финансовые ресурсы, привлеченные ПАО «ВКФ» от размещения акций, в полном объеме будут использованы на: строительство третьей очереди ПАО «ВКФ» под молочно-консервный комбинат стоимостью около 300 млн грн; реконструкцию III и IV этажей цеха № 5 ПАО «ВКФ» на территории Стрижавского поселкового совета стоимостью около 100 млн грн; реконструкцию сложных базы ПАО «ВКФ» по ул. Чехова, 43 - стоимостью около 30 млн грн.

Еще 370 млн грн будут использованы на приобретение технологического оборудования для молочно-консервного комбината и 4-го и 5-го этажей цеха № 5 ПАО «ПКФ».

Согласно информации ПАО «Украинская биржа», биржевой курс по простых именных акциях Общества по состоянию на 8 января 2013 составил 0,2575 грн. за одну простую именную акцию Общества.

Справка УНИАН. ПАО «Винницкая кондитерская фабрика» входи в состав Международной кондитерской корпорации ROSHEN - одного из лидеров национального рынка кондитерских изделий.

ROSHEN производит до 200 видов кондитерских изделий (шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты). Общий объем производства продукции достигает 410 тыс. тонн в год.

В состав Корпорации входят 5 украинских фабрик (Киевская, две Винницкие, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинський племзавод», которые обеспечивают фабрики корпорации натуральным высококачественным молочным сырьем.

Продукция представлена в Украине, России, Казахстане, Беларуси, странах Кавказа, Средней Азии, Германии, США, Молдове, Израиле, Литве и других.