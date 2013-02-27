Ovostar Union планирует в 2013 году нарастить производство яиц до 1 млрд штук

Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union планирует в 2013 году увеличить производство яиц на 25-40% - до 900 млн - 1 млрд шт., сообщает компания.

Согласно сообщению, объем производства яиц в 2012 году вырос по сравнению с 2011 годом на 15% - до 715 млн шт. Производство сухих яичных продуктов в прошлом году увеличилось до 1,5 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2011 году. При этом в 2013 году Ovostar Union планирует нарастить производство этого продукта до 1,9-2,1 тыс. тонн. Что касается жидких яичных продуктов, то объем их производства в 2012 году вырос до 5,1 тыс. тонн с 3,8 тыс. тонн в 2011 году.

Поголовье кур-несушек Ovostar Union в 2012 году выросло до 4,2 млн голов с 3,1 млн голов в 2011 году. В нынешнем году компания прогнозирует увеличение поголовья до 5,4-5,7 млн голов.

В компании также отметили, что в 2012 году цена реализации яиц выросла до 0,83 долл. за 10 шт., что на 6% больше по сравнению с ценой 2011 года. Цена реализации жидких яичных продуктов увеличилась на 11% по сравнению с 2011 годом и составила 1,9 долл. за кг. Наиболее выросла цена реализации сухих яичных продуктов – до 5,9 долл. за кг, что на 16% выше цены 2011 года.

Справка УНИАН. Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».