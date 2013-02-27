Всемирный банк отмечает успешный запуск электронной системы госземкадастра

Всемирный банк отмечает успешный запуск электронной системы государственного земельного кадастра (Национальной кадастровой системы) по финансируемому банком проекту «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов, об этом говорится в памятной записке по итогам пребывания миссии банка 11-19 февраля 2013 года.

“С успешным внедрением в январе 2013 года системы электронного земельного кадастра на всей территории Украины удалось в основном достичь всех целей проекта, ориентированных на развитие, несмотря на то, что дата завершения проекта после его переноса - 30 апреля 2013 года. Эти достижения являются значительным успехом Украины, будут способствовать укреплению защиты прав собственности на землю, повышению эффективности операций с землей и недвижимостью, а также улучшению прозрачности управления земельными участками”, - говорится в записке за подписью директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Фана Чимяо.

Группа специалистов банка не видит каких-либо дополнительных проблемных вопросов, которые могли бы повлиять на успешное завершение проекта до 30 апреля 2013 года.

«Вся имеющаяся в настоящее время информация свидетельствует о том, что кадастровая система в ее нынешней конфигурации соответствует требованиям законодательства и обеспечивает существенную экономию времени по сравнению с предыдущей системой, а также повышает прозрачность информации и деятельности. Новая система является шагом вперед в управлении земельными ресурсами в Украине», - считают специалисты Всемирного банка.

Как отмечается в памятной записке, еще нужно выполнить определенную работу, связанную с центрами обработки данных, которая позволит им работать на полную мощность и обеспечит функциональные возможности резервных серверов. Кроме того, следует подготовить полную документацию для новых модулей программного обеспечения.

Окончательный вариант отчета о внедрении проекта Всемирный банк планирует предоставить украинской стороне до 30 октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2013 года в Украине начала работу заключительная миссия Всемирного банка по вопросам выполнения финансируемого банком проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра».

Общая сумма займа Всемирного банка составляет 89,68 млн долл. Проект, который начался в 2004 году, завершается 30 апреля 2013 года.