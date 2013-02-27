В Госземкадастре с начала года зарегистрировано 100 тысяч участков

В Украине в Национальной кадастровой системе (Госземкадастр) государственные регистраторы с начала текущего года зарегистрировали 100 тыс. земельных участков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

В частности, государственные регистраторы предоставили 37 тыс. выписок из земельного кадастра.

Специалисты земельного ведомства передали в Госреестр вещных прав информацию о 86 888 зарегистрированных земельных участков. От регистраторов поступила информация о зарегистрированных правах на 1 867 земельных участков. Всего от государственных регистраторов поступило 3 558 запросов, из которых ответили на 2 994 запроса, в обработке - 564 документа.

По данным ведомства, публичную кадастровую карту, которая является составляющей Национальной кадастровой системы, посетили более 1 млн пользователей. От граждан поступило 12 тысяч обращений, которые в он-лайн режиме зарегистрированы и направлены в работу. Кроме того, данные о 110 тысяч участков исправлены в автоматическом режиме.

В агентстве отметили, что на 27 февраля 2013 все территориальные органы Госкомзема реорганизованы в терорганы Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

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