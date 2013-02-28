Агрохолдинг Astarta в 2012 году сократил валовую прибыль более чем на 50%

Варшава. Крупнейший в Украине производитель сахара компания Astarta по итогам 2012 года получила 80 млн евро валовой прибыли, что на 51%, или 41 млн евро, меньше, чем в 2011 году.

Об этом свидетельствуют данные компании, которыми располагает УНИАН.

Публичная с 2006 года Astarta отметила в биржевом сообщении рост выручки в прошлом году на 16% - до 352 млн евро и получение 75 млн евро прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA), уточнив, что эти данные не подтверждены аудитом.

Валовая маржа составила 23%, а маржа-EBIDTA - 21%.

Компания объяснила рост доходов увеличением продаж сахара в натуральном выражении на 33%, молока - на 29%, а зерновых и масличных культур - на 18%.

Astarta также сообщила, что в прошлом году собрала 2,6 млн тонн сахарной свеклы, что на четверть больше показателей предыдущего года, а сбор зерновых и масличных культур достиг 600 тыс. тонн.

Компания отметила, что более половины сельскохозяйственных культур были поставлены за рубеж, а экспортная выручка от этого сегмента увеличилась на 118%.

Согласно сообщению, в прошлом году Astarta произвела рекордные 430 тыс. тонн сахара, что на 15% больше показателей 2011 года, что позволило ей увеличить свою долю на украинской рынке до более 19%.

По данным компании, в прошлом году ей также удалось увеличить производство молока на 20% - до 84 тыс. тонн, а выручка животноводческого сегмента выросла на 15%.

Крупнейший акционер компании и ее исполнительный директор Виктор Иванчик, комментируя представленные итоги прошлого года, отметил сложную ситуацию на рынке сахара в Украине из-за его перепроизводства в последние два года.

"Ситуация болезненная для сахарной отрасли, однако она стимулирует к консолидации и поощряет стратегических игроков", - отметил он.

При этом В.Иванчик сообщил, что Astarta продолжает работать над диверсификацией своего бизнеса, увеличивая эффективность сельскохозяйственного сегмента, производство молока, а также внедряя новые проекты, среди которых производство биоэнергии и переработка сои.

По данным компании, которыми располагает УНИАН, в 2011 году Astarta увеличила валовую прибыль до 120,8 млн евро с 91,2 млн евро годом ранее при выручке 303,6 млн евро и 219,3 млн евро соответственно.

Как сообщал УНИАН, Аstarta за первые три квартала прошлого года снизила чистую прибыль на 10% - до 84 млн евро на фоне роста выручки на 26% - до 235 млн евро.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль более чем на 9% - до 87,5 млн евро.

Справка УНИАН. Сахарный сегмент основанной в 1993 году компании Astartа, которая также занимается растениеводством и животноводством, обеспечивает ей около половины всей выручки. Компания владеет 8 сахарными заводами, способными ежегодно производить около 400 тыс. тонн сахара.

Компания, которая на конец сентября прошлого года оценивала свои активы в более чем 670 млн евро, на закрытии рынка на Варшавской бирже в среду, 27 февраля, стоила менее 430 млн евро.

По последним данным, 36,99% акций компании, которая является вторым крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской бирже, принадлежали Виктору Иванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - главе совета директоров Валерию Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.