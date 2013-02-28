На отладку работы системы Госземкадастра потребуется не менее 2-3 лет – эксперт

На отладку работы электронной системы Государственного земельного кадастра потребуется не менее 2-3 лет.

Такое мнение высказал председатель совета директоров группы компаний M Consulting Group Валерий Мещеряков, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Не отлаженная система работы нового Закона Украины «О Государственном земельном кадастре Украины», а также Порядок ведения Государственного земельного кадастра Украины (ГЗК) ведет к возникновению коллапсов и проблем с получением документации. На отладку работы системы регистрации прав собственности на землю и системы Госземкадастра потребуется не менее 2-3 лет», – считает он.

В.Мещеряков назвал несколько проблем, которые были выявлены в первый месяц работы системы. В частности, при переносе границ участков с бумаги на виртуальную кадастровую карту произошли накладки в системе. Наиболее распространенная проблема – несоответствие границ земельного участка, указанных в Государственном реестре земель, его действительным границам. Кроме того, нескольким земельным участкам в новом кадастре присвоен один кадастровый номер.

«В связи с этим мы советуем всем своим клиентам – владельцам участков проверить данные о своем наделе на карте. И если возникнут неточности, сообщить о них в форме обратной связи на сайте публичной кадастровой карты Украины. Технические проблемы разработчики обещают исправить, с другими же вопросами придется обращаться в суд», – сказал В.Мещеряков.

Он напомнил, что согласно Государственной целевой программе развития земельных отношений в Украине, полный перенос данных с бумажных носителей в электронную систему должен завершиться к 2020 году.

По словам эксперта, еще одна проблема, с которой столкнулись украинцы при переходе на новый кадастр, – трудности с получением документов. Новая система предполагает, что все вопросы по регистрации теперь можно решить через нотариусов. Для этих целей им предоставлен доступ к электронной системе Государственного земельного кадастра, однако ряд технических проблем не позволяют им беспрепятственно выдавать выписки из ГЗК. В связи с этим владельцы земельных участков вынуждены обращаться в органы земельных ресурсов за выпиской. Однако данные территориальные органы не наделены полномочиями выдавать выписки из Госземкадастра, взамен нее выдается выписка из поземельной книги. В результате такой коллизии нотариусы вынуждены отказывать в оформлении сделок с землей.

Как сообщал УНИАН, в Украине в Национальной кадастровой системе (Госземкадастр) государственные регистраторы с начала текущего года зарегистрировали 100 тыс. земельных участков.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

Справка УНИАН. Группа компаний M Consulting Group создана в 1994 году. Компания осуществляет деятельность на рынке оценочных услуг, предоставляет услуги аудита, землеустройства, юридического сопровождения, а также услуги по строительному сервейингу (оптимизация строительных процессов). Группа компаний также занимается банковским консалтингом.