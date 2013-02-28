Государственная зерновая корпорация направит 1,5 млрд долл. кредита на закупку зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) направит транш в 1,5 млрд долл. от полученного кредита китайского «Эксимбанка» исключительно на проведение форвардных и спотовых закупок зерновых урожая 2013 года, сообщил журналистам заместитель председателя правления ГПЗКУ Роберт Бровди.

“Корпорация получила первый транш в 1,5 млрд долл. на закупку зерна”, - сказал Р.Бровди.

На полученные средства ГПЗКУ планирует в 2013 году закупить и поставить в Китай 4 млн тонн зерновых, из которых 2 млн тонн будут закуплены по форвардным контрактам. Оператором с китайской стороны выступит Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов, уточнил Р.Бровди.

Форвардная программа ГПЗКУ будет проходить в два этапа: с марта по май и с августа по октябрь 2013 года. Первый этап предусматривает заключение форвардного контракта, согласно которому сельхозпроизводитель получает первый транш, исходя из стоимости 700 грн за тонну, вне зависимости от культуры (ГПЗКУ закупает пшеницу (продовольственную и фуражную) и кукурузу (фуражную) ). При этом из суммы вычитается страховой платеж (3,5% от минимальной интервенционной цены). Обязательным условием участия производителей в следующем этапе форвардной программы является получение позитивного акта обследования площадей от страховой компании.

На втором этапе программы сельхозпроизводители должны поставить оговоренные виды и объемы зерновых культур на сертифицированные элеваторы ГПЗКУ, после чего происходит окончательный расчет в виде второго транша. Размер этого платежа определяется как разница между ценой окончательного расчета, суммой первого транша и скидкой в 100 грн за тонну. При этом ценой окончательного расчета является средневзвешенная рыночная цена фиксинга, которая сложилась на Аграрной бирже за день до поставки.

По словам Р.Бровди, минимальный лот форвардного контракта составляет 500 тонн. Удельный вес закупки той или иной культуры ГПЗКУ не устанавливает.

Зампред правления ГПЗКУ также отметил, что в плановый объем закупки и поставки зерновых в Китай входит и закупка зерновых урожая 2012 года, однако дата первой поставки зерна прошлого года еще не согласована.

«Поставка зерна 2012 года возможна при условии достижения обоюдной выгодности для сторон», - пояснил Р.Бровди.

Говоря о планах поставки зерновых в Китай в последующие годы, Р.Бровди отметил, что объемы будут зависеть от успешности реализации зерна в текущем году.

"Контракт, связанный с поставкой зерновых, рассчитан на 15 лет и, по успешной реализации его в первый год, будет определен план поставок на последующие годы с доведением абсолютного объема поставки по календарному году до уровня 6 млн тонн", - сказал он.

Время получения второго транша от Эксимбанка Р.Бровди не назвал, но отметил, что полученные средства будут использованы для увеличения элеваторных мощностей корпорации и строительства оросительных систем.

Как ранее сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия получила право привлечь кредит от китайского Экспортно-импортного банка в размере 3 млрд долларов под государственные гарантии для финансирования сельскохозяйственных проектов. Плата за предоставление госгарантий установлена в размере 0,01% годовых от общей суммы займа.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 45 предприятий на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.