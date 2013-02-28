Евразийская экономическая комиссия повышает таможенные пошлины на молочные продукты

Москва. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) повышает таможенные пошлины на молочные продукты с 15% до 18,3%, однако это не касается украинских производителей, которые работают в режиме свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на пресс-конференции в Москве.

«Вчера советом ЕЭК был согласован непростой вопрос относительно ставок таможенных пошлин на широкую номенклатуру молочной продукции – сливочного масла, молочных паст, жиров, масел, творога. Принято решение ставки повысить до 18,3%», - сказал А.Слепнев. При этом он напомнил, что до этого данная ставка составляла 15%.

По словам А.Слепнева, решение вступит в силу через 30 дней после его опубликования.

Он отметил, что данное решение принято с учетом существенного роста импорта такой продукции, особенно в первые месяцы 2013 года.

По просьбе УНИАН В.Слепнев подчеркнул, что это решение не коснется украинских производителей. «Что касается украинских производителей – здесь никаких изменений не будет потому, что мы находимся в режиме свободной торговли», – сказал он. По его словам, повышение касается в первую очередь стран Евросоюза и Новой Зеландии.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.