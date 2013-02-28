Столичная налоговая милиция с начала года изъяла контрафактной продукции на 45,5 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киева с начала года изъяли из оборота контрафактной продукции на 45,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, только за минувшую неделю налоговики изъяли две крупные партии контрафактного алкоголя. Одна из них насчитывала более 10 тыс. бутылок ликеро-водочных изделий, обклеенных поддельными акцизными марками, что, по мнению налоговиков, наверняка свидетельствует о неизвестном происхождении продукта.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2012 года сотрудники Государственной налоговой службы в Киеве изъяли с рынка порядка 93 тыс. литров нелегального алкоголя на общую сумму 6,5 млн грн. Кроме того, налоговики закрыли пять нелегальных производств поддельного алкоголя, а также изъяли из оборота 3,7 тыс. декалитров спирта на сумму 2,4 млн грн и 793,4 тыс. пачек табачных изделий на сумму 8 млн грн.