Эксперт прогнозирует увеличение урожая зерновых в Украине в 2013 году почти на 20%

Украина в связи с благоприятными погодными условиями осенне-зимнего сезона в текущем году может рассчитывать на увеличение урожая зерновых до 53-55 млн тонн с 46,2 млн тонн в 2012 году, сказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа на пресс-конференции.

По его словам, экспорт зерновых по итогам 2013 года может вырасти до 26-27 млн тонн.

«Мы вместе с экспертами ожидаем урожай в диапазоне 53-55 млн тонн, это близко к рекордному показателю. При таком объеме производства Украина будет иметь возможность экспортировать 26-27 млн тонн зерновых», - сообщил В. Лапа.

Он прогнозирует, что благодаря благоприятным погодным условиям в 2013 году ожидается пересев всего 100-200 тыс. га земли по сравнению с ежегодной средней цифрой в 1 млн га.

«Вряд ли (в текущем году - УНИАН) произойдет увеличение посева яровых, по причине того, что в этом году озимых нужно будет меньше пересевать. И если раньше их пересевали за счет яровых культур, то сейчас будут происходить структурные изменения - уменьшатся посевы сахарной свеклы и, возможно, гречихи, увеличатся посевы бобовых», - добавил эксперт.

По его словам, в общем объеме украинского зернового экспорта первое место в текущем году займет кукуруза с возможным объемом в 15-17 млн тонн, и около 10 млн тонн может составить экспорт пшеницы.

«Другие культуры будут иметь меньшую долю в экспорте, если не говорить о масличных культурах, урожай которых в последние годы вырос до 12 млн тонн», - сказал В.Лапа.

Гендиректор «Украинского клуба аграрного бизнеса» также отметил расширение географии украинского зернового экспорта. В частности, украинским зерном заинтересовались Китай и Япония.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко на этой же пресс-конференции высказал прогноз, что Украина уже в апреле может возобновить экспорт пшеницы.

«У нас сейчас есть большое количество кукурузы и пшеницы. Поскольку с апреля не будет ограничений в ее экспорте, так как будут сформированы переходные остатки, мы сможем продать еще пару миллионов тонн пшеницы, которая сейчас в цене», - сказал Л. Козаченко.

Он сообщил, что на сегодня в Украине запасы зерна составляют более 10 млн тонн, что почти в 2 раза больше, чем в 2012 году. При этом, по словам эксперта, для формирования переходных остатков достаточно 5 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур из Украины с начала маркетингового года (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 26 февраля составил 17,6 млн тонн, что на 4,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого маркетингового года. Министерство прогнозирует, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.

Площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина получила рекордный для последних лет урожай зерновых в размере 56,7 млн тонн по сравнению с 39,2 млн тонн годом ранее.

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