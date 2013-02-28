В следующем году Украина экспортирует 32 млн тонн зерновых – УЗА

Экспорт зерновых культур из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) увеличится до 32 млн тонн, что на 39% больше предполагаемых объемов экспорта зерна в 2012/2013 маркетинговом году, считает президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, достичь таких объемов стране позволит большой урожай в текущем году.

«Зима была великолепная, пересевать будем всего 3-5% (озимых зерновых – УНИАН). Ожидаем большой урожай – на 10 млн тонн больше, и экспорт порядка 32 млн тонн», – сказал журналистам эксперт.

В.Клименко также отметил, что по результатам 2012 года Украина заняла 10 место по производству зерновых среди других стран мира. При этом стране удалось достичь среднемировой урожайности.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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