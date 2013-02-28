«Данон Украина» инвестирует 100 млн грн в модернизацию производства

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине - компания «Данон Украина» в 2013 году инвестирует 100 млн грн в усовершенствование систем контроля безопасности и качества продукции, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в прошлом году компания инвестировала 73 млн грн в модернизацию заводов «Галактон», «Данон Днепр» и Кременчугского гормолокозавода.

Выручка «Данон Украина» в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 14%. Доля рынка компании в Украине выросла на 0,5% до 18,9%, отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора компании Дарио Маркетти, такой результат был достигнут благодаря выведению на рынок новой продукции и расширению ассортимента продукции всех ценовых категорий.

«Достижение такого роста обусловлено выводом на рынок новых продуктов и расширением ассортимента традиционных и новейших продуктов всех ценовых категорий», - цитирует пресс-служба Д.Маркетти.

Как ранее сообщал УНИАН, группа компаний «Данон» инвестирует 1,9 млн евро до 2014 года в развитие клубничных кооперативов в Украине.

Справка УНИАН. Группа компаний «Данон» - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов. Компания «Данон» работает в Украине с 1998 года. С июня 2010 года, в результате объединения компаний «Данон» и «Юнимилк», в компанию «Данон-Юнимилк» вошли три завода - «Данон-Днепр» (г. Херсон), «Галактон» (г. Киев) и «Кремез» (г. Кременчуг). Компания представляет продукцию ТМ «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смешарики».