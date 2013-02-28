Таможня будет пропускать в Украину почтовые отправления с диетическими добавками

Государственная таможенная служба, входящая в состав Министерства доходов и сборов Украины, поручила таможенным органам осуществлять пропуск на таможенную территорию Украины диетических добавок, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях по адресу граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, таким образом решена правовая коллизия, возникшая вокруг диетических добавок.

Органом, который утверждает надлежащий уровень защиты здоровья людей, обязательные параметры безопасности и минимальные спецификации качества пищевых продуктов, свод правил и надлежащую практику производства пищевых продуктов и координирует деятельность органов исполнительной власти по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов, является центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения (статья 4 Закона Украины “О безопасности и качестве пищевых продуктов”).

Учитывая то, что вопрос отнесения (или неотнесения) диетических добавок к категории пищевых продуктов принадлежит к компетенции Минздрава Украины, Гостаможслужбой был направлен соответствующий запрос в отмеченное министерство.

В соответствии с разъяснением, которое предоставлено Министерством здравоохранения Гостаможслужбе в рамках выполнения поручения Кабинета министров Украины, диетические добавки относятся к пищевым продуктам. Отныне диетические добавки могут беспрепятственно пересылаться в международных почтовых и экспресс-отправлениях по адресу граждан.