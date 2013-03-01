Россия и США в ближайшие годы уравняют экспорт пшеницы - эксперт

Россия и США в ближайшие годы будут экспортировать примерно равный объём пшеницы, прогнозирует советник посольства США в Москве по вопросам сельского хозяйства Холли Хиггинс.

"Мы прогнозируем, что экспорт пшеницы США и России будет примерно на одинаковом уровне", - сказала Хиггинс.

Россия в 2012 году увеличила экспорт пшеницы и меслина на 5,6% по сравнению с предыдущим годом - до 16,03 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС), передает ПРАЙМ.

По словам Хиггинс, экспорт пшеницы из США ограничивается, в частности, высоким внутренним спросом на фоне снижения урожая и увеличением поставок из стран Черноморского региона.

По оценке Хиггинс, производство пшеницы в США в этом году упадёт на 7,5% при росте урожая соевых, бобовых и кукурузы. "Общее предложение по пшенице в США станет самым низким с сезона 2007-2008 года", - полагает эксперт.

Хиггинс прогнозирует, что в среднесрочной перспективе цены на зерно и продукты животноводства на мировом рынке останутся высокими.

"Смотря дальше в будущее, мы ожидаем рост цен на крупнорогатый скот, свинину и птицу из-за высокого спроса со стороны потребителей“, - отметила советник, добавив, что стоимость кормов также возрастет.

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