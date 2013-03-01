На разливочном заводе в Шотландии произошла авария: в канализацию "спустили" 18 тыс. литров виски

В шотландском городе Дамбартон на разливочном заводе из-за аварии произошла «утечка» виски. В результате в местную канализацию попало около 18 тысяч литров алкоголя.

По словам источника газеты The Scottish Sun, «как будто кто-то включил кран, и все утекло коту под хвост». Опасения, что алкоголь попал в реку Левен, не подтвердились.

Как сообщает «Би-би-си», сотрудники компании Chivas Brothers, производителя виски Ballantine's, вместо того, чтобы промыть трубы на производстве моющим составом, пустили по этим трубам тысячи литров виски. Работники завода так и не заметили утечку — им об этом сообщили сотрудники канализационной службы города, почувствовавшие сильнейший запах алкоголя в сточных водах.

На заводе Chivas Brothers работает около 600 человек. В настоящее время компания выясняет, как в канализацию утекли литры виски на 500 тысяч евро.

В заявлении компании говорится: «Мы в настоящее время расследуем случайную аварию 26 февраля в Дамбартоне, когда некое количество алкоголя попало в местные очистные сооружения».

Представитель компании Scottish Water, отвечающей за очистные сооружения в городе, сообщил, что сотрудникам уже известно об утечке, они занимаются решением проблемы, передает "Газета.Ru".