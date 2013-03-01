Kernel повысил прогноз выручки в 2013 финансовом году на 17%

Варшава. Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла и крупных экспортер зерновых компания Kernel повысила прогноз своей выручки в 2013 финансовом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) до 2,8 млрд долл. с 2,4 млрд долл.

В обнародованном отчете на Варшавской бирже компания также сообщила о снижении прогноза чистой прибыли на текущий финансовый год до 200 с 215 млн долл. и сохранении прогноза EBIDTA на уровне 350 млн долл.

В обнародованном отчете на Варшавской бирже компания также сообщила о снижении чистой прибыли за первую половину текущего финансового года на треть - до 69,7 млн долл. на фоне 2% роста операционной прибыли - до 119 млн долл. и 6% увеличения прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) - до 157,7 млн долл.

Также, согласно отчету, за счет рекордных продаж наливного подсолнечного масла и зерновых компания увеличила выручку на 49,5% - до 1,471 млрд долл.

Средняя маржа EBIDTA компании по всем ее сегментам деятельности в первой половине текущего фингода снизилась до 10,7% с 15,1% годом ранее.

Kernel сообщает о росте продаж наливного масла за первые шесть месяцев текущего фингода на почти 74% - до 582 тыс. тонн, а зерновых - на 60% - до 1,6 млн тонн.

Продажа бутылированного масла снизилась на 23% - до 60,1 млн литров, а его производство на треть - до 51,1 тыс. тонн.

Перевалка через порты, без учета Таманского порта в РФ, в котором Kernel владеет 50% акций, выросла более, чем на 100% - до почти 1,763 тыс. тонн.

Компания также сообщила о росте переработки подсолнечных семян на почти 18% - до 1,218 тыс. тонн и снижении падении производства сахара на 17% - до 99,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 финансового года компания увеличила чистую прибыль на около 12% - до 37 млн долл. при росте выручки более, чем на треть - до 518 млн долл.

В феврале KBC Securities обнародовало свой прогноз, согласно которому чистая прибыль Kernel в текущем финансовом году увеличится до 242 млн долл., что на 22 млн долл. больше, чем консесус-прогноз Bloomberg.

В 2012 ФГ Kernel увеличил чистую прибыль на 9% до 207 млн долл, а выручку на 14% - до около 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутылированного растительного масла, а также сахара.

А.Веревский через Namsen Limited владеет 38,23% бумаг Kernel, в то время, как остальные находятся в свободном обращении на бирже в Варшаве.

Компания, которая является крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской фондовой бирже, где она дебютировала в 2007 году, на последнем закрытии стоила менее 1,7 млрд долл.

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