Агрорынок «Столичный» получил кредит на 40 млн грн

Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «Столичны» подписал кредитный договор с «Укринбанком» на 40 млн грн, сообщает предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, 28 февраля 2013 года «Укринбанк» предоставил одному из крупнейших в Киеве аграрных рынков ипотечный кредит под 23% годовых сроком на 24 месяца с целью продолжения строительства торговых павильонов и погашения текущей задолженности перед банком «ВБР».

Справка УНИАН. Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» (г. Киев) начал работу в 2010 году с плодоовощных павильонов. В ноябре 2012 г. на рынке были открыты новые торговые терминалы “Рыба и мясо” и “Колбасы и сыры”. В их строительство было инвестировано 100 млн грн. Площадь каждого нового павильона составляет 8,4 тыс. кв. м.

На начало 2013 года активы компании оценивались в 53,7 млн грн. Чистый убыток предприятия за девять месяцев 2012 года составил 285 тыс. грн.