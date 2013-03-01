В феврале Украина экспортировала 1,67 млн тонн зерновых

Экспорт зерновых культур из Украины в феврале 2012 года составил 1,67 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в феврале украинские аграрии экспортировали 184,1 тыс. тонн пшеницы, из которой 180 тыс. тонн продовольственной и 4,1 тыс. тонн фуражной. Экспорт кукурузы за указанный период составил 1,4 млн тонн. Объем экспорта масличных составил 259,1 тыс. тонн.

В министерстве также отметили, что всего с начала маркетингового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) Украина экспортировала 17,85 млн тонн зерновых, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерновых в текущем маркетинговом году на уровне 23,4 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.