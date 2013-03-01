Производитель подсолнечного масла «Кернел» увеличил долю в 7 компаниях на 2,4 млн долл.

Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла холдинг «Кернел» по итогу июля-декабря 2012 года увеличил свою долю в 7 сельскохозяйственных компаниях, заплатив суммарно за пакеты акций 2,4 млн долл., сообщает компания в своем финансовом отчете.

Согласно отчету, холдинг увеличил свою долю в сахарных компаниях «Чертковский сахарный завод» (до 90,1% с 73,8%), «Цукрове» (до 100% с 71,3%), «Пальмирский сахарный завод» (до 89,1% с 72,7%) и «Оржитский сахарный завод» (до 80% с 73,4%).

Кроме того, доля «Кернела» увеличилась до 94% с 88,2% в Полтавском хлебоприемном предприятии, до 65,7% с 52,5% в «Агрофирме «Куйбышево» и до 93% с 81,5% в агрокомпании «Пальмира».

Как ранее сообщал УНИАН, чистая прибыль компании «Кернел» в июле-декабре 2012 года снизилась на треть - до 69,7 млн долл. на фоне 2% роста операционной прибыли - до 119 млн долл. и 6% увеличения прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) - до 157,7 млн долл.

При этом холдинг прогнозирует рост выручки в 2013 финансовом году до 2,8 млрд долл. с 2,4 млрд долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутылированного растительного масла, а также сахара.

А.Веревский через Namsen Limited владеет 38,23% бумаг Kernel, в то время как остальные находятся в свободном обращении на бирже в Варшаве.

Компания, которая является крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской фондовой бирже, где она дебютировала в 2007 году, на последнем закрытии стоила менее 1,7 млрд долл.