Сельхозпроизводители планируют увеличить расходы на посевную

Аграрные производители Украины в 2013 году планируют увеличить расходы на посевную кампанию на 1,3 млн грн до около 38,6 млрд грн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

По его словам, расходы только на материально-техническое обеспечение в текущем году должны вырасти на 500 млн грн до 28,5 млрд грн.

«Увеличить поступления финансовых ресурсов на весенне-посевные работы получилось и благодаря обеспечению стабильного экспорта зерна и другой продукции», - сказал министр в своей статье, опубликованной на сайте УНИАН.

По словам Н.Присяжнюка, на закупку минеральных удобрений в текущем году аграрии направят около 8,3 млрд грн.

«Привлечь средства, которых сейчас не хватает, - а это около 8 млрд грн, - сельхозпроизводители смогут благодаря сотрудничеству с двумя государственными компаниями - Аграрным фондом и Государственной продовольственно-зерновой ассоциацией», - сообщил министр.

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины запланировала провести форвардные закупки 2 млн тонн зерна, что даст возможность «влить» в агросектор около 3 млрд грн. Коме того, за счет продления форвардных закупок зерна, которые Аграрный фонд проводит еще с осени прошлого года, производители получат 291,6 млн грн», - сказал он.

Еще около 7,7 млрд грн, по словам Н.Присяжнюка, аграрные производители Украины планируют привлечь в виде банковских кредитов.

Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины начала закупку кукурузы и пшеницы (продовольственной и фуражной) на условиях форварда с 1 марта. Закупка будет проходить в два этапа: с марта по май и с августа по октябрь 2013 года.

Справка УНИАН. Под урожай 2013 года украинские аграрии планируют засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

По мнению специалистов Укргидрометцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 году может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

Статью министра читайте на сайте УНИАН: «На пути к урожаю-2013: государство на стороне аграриев».