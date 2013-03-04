«Мироновский хлебопродукт» в 2013 году запустит элеватор в Сумской области за 102 млн грн

Агрокомпания «Урожайная страна», входящая в состав холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), в 2013 году намерена ввести первую очередь нового элеватора стоимостью 102 млн грн, сообщается на сайте Сумской областной государственной администрации.

В сообщении сказано, что общие мощности хранения элеватора составят 140 тыс. кубометров.

«Сейчас продолжаются реконструкция и обновление подъездных путей, установка железнодорожных весов, рассчитанных на 150 тонн, строительство подстанции мощностью 35 кВт, прокладка более трех километров газопровода», - цитируются в сообщении слова исполнительного директора «Урожайной страны» Андрея Гнелицкого.

Как уточнили в МХП, 40 тыс. куб. м элеватора планируется использовать для хранения зерновых культур (26-28 тыс. тонн), столько же - для масличных культур (16-26 тыс. тонн в зависимости от культуры).

Справка УНИАН. «Урожайная страна» специализируется на выращивании зерновых и технических сельскохозяйственных культур. Земельный фонд компании составляет около 23 тыс. га.

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.

Чистая прибыль МХП за 6 месяцев 2012 года составила 170 млн долл. Выручка компании за этот период выросла до 654 млн долл.