«Чумак» в 2012 году сократил чистый убыток почти в 5 раз

Крупный производитель продуктов питания «Чумак» в 2012 году сократил чистый убыток до 18,7 млн грн с 93,2 млн грн в 2011 году, сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Стоимость активов компании по итогам 2012 года снизилась на 10,5% - до 512,6 млн грн.

При этом текущие обязательства предприятия в 2012 году сократились на 39% - до 108,8 млн грн, а долгосрочные - почти в 2 раза - до 264,9 млн грн.

По итогам 2012 года суммарная дебиторская задолженность компании сократилась до 139,5 млн грн с 160 млн грн в 2011 году.

При этом, согласно сообщению, в 2012 году количество сотрудников выросло до 830 человек с 662 человек в 2011 году.

Справка УНИАН. Компания "Чумак" - крупнейший национальный производитель продуктов питания. Компания была основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном и Йоханом Боденом.

Компания производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту и макароны под одноименной торговой маркой.

В марте 2008 года ИК "Драгон Капитал" (г. Киев) и East Capital Bering Ukraine Fund сообщили о совместном приобретении 70% акций "Чумака". Формально владельцем 99,99994% акций АО является кипрский Chumak Holdings Limited. Компания владеет современными производственными мощностями и логистическим центром в Каховке (Херсонская обл.), а также имеет офисы в Киеве, Минске и Москве.