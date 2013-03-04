Аграрный фонд закупил 1 млн тонн зерна урожая 2013 года по форвардным контрактам

Объем форвардных закупок зерна урожая 2013 года, проведенных Аграрным фондом Украины, к 1 марта текущего года составил более 1 млн тонн, говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, 1 марта Аграрный фонд заключил на Аграрной бирже форвардные контракты на закупку 32 тыс. зерна будущего урожая. При этом аграрии за счет форвардных закупок получат 200 млн грн на проведение весенне-полевых работ.

В Фонде также напомнили, что в 2012 году были заключены форвардные контракты на закупку 775 тыс. тонн зерна и авансировано аграриям 700 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины с 7 февраля приступил к заключению форвардных контрактов на закупку зерна урожая 2013 года. На первые торги выставлялась заявка на закупку около 100 тыс. тонн зерна. В первом квартале 2013 года Аграрный фонд Украины планирует дополнительно закупить на условиях форварда порядка 700 тыс. тонн зерна.

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