Минагропрод прогнозирует рост потребления мяса в Украине в 2013 году на 1,7%

Потребление мяса населением в Украине, благодаря росту поголовья скота, в 2013 году может увеличиться до 55,3 кг на душу с 54,4 кг на душу в 2012 году, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на руководителя ведомства Николая Присяжнюка.

«В прошлом году мы стабилизировали и даже нарастили поголовье скота во всех категориях хозяйств. А благоприятные тенденции в животноводстве в начале 2013 года подтверждают наши прогнозы по наращиванию потребления мяса до 55,3 килограмма на душу населения за год», - сказал Н.Присяжнюк.

«Увеличение потребления мяса произойдет за счет поддержки производителей, которые занимаются выращиванием скота и птицы. Поэтому государство продолжит оказывать адресную поддержку для поощрения развития животноводства, как в хозяйствах населения, так и на предприятиях», - добавил министр.

По информации пресс-службы, в 2012 году объем реализации мяса животных и птицы вырос на 3,4% - до 3,4 млн тонн.

По состоянию на 1 февраля 2013 года поголовье крупного рогатого скота в Украине увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,7 млн голов. Также на 3,7% возросло поголовье свиней - до 7,5 тыс. голов, а количество птицы увеличилось на 7,8% - до 206,4 млн голов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, производство мяса (в живом весе) в январе 2013 года в Украине увеличилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 293,2 тыс. тонн.