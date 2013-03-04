Цены на какао упали до минимума за десять месяцев
15:14, 04 марта 2013Агро
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Цены на какао упали до минимальной стоимости за десять месяцев на фоне сообщений о том, что Кот-д'Ивуар – крупнейший в мире производитель какао – увеличивает поставки, сообщает Bloomberg.
По словам аналитиков, поставки какао растут из-за обильных дождей в Западной Африке.
Фьючерсы на какао за прошлую неделю упали почти на 3%. В понедельник они продолжили падать почти на 1%, до 2,095 долл. за тонну на торгах в Лондоне. Это самый низкий показатель с 12 апреля, передает Газета.RU.
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