Цены на какао упали до минимума за десять месяцев

Цены на какао упали до минимальной стоимости за десять месяцев на фоне сообщений о том, что Кот-д'Ивуар – крупнейший в мире производитель какао – увеличивает поставки, сообщает Bloomberg.

По словам аналитиков, поставки какао растут из-за обильных дождей в Западной Африке.

Фьючерсы на какао за прошлую неделю упали почти на 3%. В понедельник они продолжили падать почти на 1%, до 2,095 долл. за тонну на торгах в Лондоне. Это самый низкий показатель с 12 апреля, передает Газета.RU.