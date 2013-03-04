Днепропетровские хлебозаводы отменили повышение цен на хлеб

Днепропетровские хлебозаводы №8, №9 и «Екатеринославхлеб» приняли решение об отмене повышения цен на хлеб и хлебобулочную продукцию и возврате цен на прежний уровень с 1 марта 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Вадима Нестеренко.

«В частности, хлебозавод №8 сообщил, что благодаря Днепропетровской облгосадминистрации предприятие изыскало возможность закупки муки в Аграрном фонде Украины. Это позволило отменить повышение цен на хлеб», - отметил В. Нестеренко.

По его словам, в регионе осуществляются интервенции муки из Аграрного фонда Украины по ценам на 20% ниже среднерыночных.

«В новом маркетинговом году ожидается хороший урожай зерновых, поэтому цены на хлеб, по прогнозам, будут оставаться стабильными. А, учитывая достаточное количество сырья до нового урожая и интервенции из Аграрного фонда, предпосылок для повышения цен на хлеб нет», - сказал В.Нестеренко.

Как сообщал УНИАН, с 23 февраля днепропетровские хлебозаводы № 8 и №9 повысили цену на все сорта хлеба, кроме социальных, на 5-8%.

По словам директора департамента потребительского рынка и сферы услуг Днепропетровского горсовета Петра Терехова, хлебозаводы № 8 и № 9 повысили отпускные цены вынужденно, из-за подорожания муки, энергоносителей, транспортных расходов и отсутствия оборотных средств

Справка УНИАН. В Днепропетровске работают 5 крупных хлебозаводов и свыше 20 мини-пекарен, которые ежесуточно вырабатывают более 200 тонн хлеба. Сегмент хлебозаводов № 8 и № 9 в общем производстве составляет около 50%.