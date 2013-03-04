Депутаты предлагают установить арендную плату за сельхозземли на уровне 5% от их стоимости

Депутат от Партии Регионов Михаил Опанащенко и внефракционный депутат Игорь Рыбаков предлагают Верховной Раде установить минимальную годовую арендную плату за земли сельхозназначения на уровне не менее 5% от их стоимости с постепенным повышением этой платы в зависимости от результатов хозяйственной деятельности и финансово-экономического состояния арендатора.

Согласно внесенному ими законопроекту (№2449, зарегистрированному 1 марта 2013 года) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно определения орошаемых земель и размера арендной платы)», в случае аренды орошаемых земель сельскохозяйственного назначения, минимальный размер годовой арендной платы предлагается установить на уровне 7% от их стоимости.

Действующее законодательство не предусматривает минимальной арендной платы за использование земель сельхозназначения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что спрос на земельные участки сельхозназначения значительно превышает предложение, что дает возможность их перераспределения.

«Есть возможность перераспределения использования земельных участков с предоставлением преимущества тем сельскохозяйственным предприятиям, которые способных оплачивать арендную плату, установленную законом. Те сельхозпроизводители, которые не могут или не хотят платить за использование земли, должны перестать ее использовать», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2012 году специалисты органов земельных ресурсов зарегистрировали 1 млн 183,120 тыс. договоров аренды земли.