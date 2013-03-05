Власти Донецкой области уверяют, что в регионе хлеб дорожать не будет

Руководство Донецкой области заверяет, что не допустит в регионе роста цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Александр Фоменко.

«Я на 100% уверен в том, что мы, прежде всего, не допустим роста цен на хлеб. И до нового урожая мы дотянем», - сказал замгубернатора, добавив: «Мы обеспечим продовольственную безопасность и, соответственно, ценовую стабильность в регионе».

А. Фоменко напомнил, что между облгосадминистрацией, сельхозпроизводителями и торговыми сетями области подписан соответствующий меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба, «произведенные по простой рецептуре».

«По результатам двух месяцев (января-февраля 2013 года) у нас цена на данный вид хлеба одна из самых низких в Украине - 4, 62 грн за 1 кг при средней по Украине 5,05 грн», - сказал зампредседателя ОГА. Он еще раз подчеркнул, что руководство региона «и дальше будет отслеживать цену на хлеб».