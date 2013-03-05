Продлен срок действия мер по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и продбезопасности

На территории Украины продлено осуществление мероприятий по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

В частности, работники государственной ветеринарной службы и сотрудники ветеринарной милиции на прошлой неделе проверили 332 предприятия, деятельность которых связана с оборотом продукции животного происхождения. Мобильные группы в составе работников государственной ветеринарной службы и сотрудников ветеринарной милиции во время проверок задокументировали 213 правонарушений.

Так, в Луганской области была обнаружена незаконная деятельность цеха по переработке и хранению молока и молочной продукции. В одном из сел Славяносербского района Луганской области ветеринары обнаружили подпольный цех, где незаконно занимались переработкой и хранением молочной продукции. Сейчас там изъято около 100 литров сыворотки и 30 кг сыра сулугуни.

По сообщению начальника отдела ветеринарной милиции МВД Украины Сергея Оксюты во время мероприятий задокументировано 213 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 107 КУоАП. В доход государства взыскано штрафных санкций на сумму почти 28 тыс грн. Вынесено и проконтролировано выполнение 154 инспекторских предписаний. Приостановлена ​​работа 17 предприятий. В правоохранительные органы направлено 8 материалов.

Ограничено обращение более 9 тысяч кг продукции животного происхождения, качество которой не подтверждена соответствующими документами.