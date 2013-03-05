МХП в 2012 году увеличил чистую прибыль на 20% – до 311 млн долл.

Крупнейший производитель курятины в Украине холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 311 млн долл.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

Доходность на одну акцию увеличилась на порядка 24% - с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.

По словам председателя правления МХП Юрия Косюка, в ближайшие годы МХП продолжит улучшать свои финансовые показатели.

«2012 год был хорошим в истории компании. Выстраивая стабильный и устойчивый бизнес с хорошими перспективами роста, мы продолжаем достигать поставленных ранее амбициозных целей. В 2012 году мы завершили интенсивную программу CAPEX, и в 2013, а также в последующие годы мы ожидаем значительного роста потока денежных средств», - прокомментировал в отчете финансовые результаты компании Ю.Косюк.

«Мироновский хлебопродукт» также выплатит дивиденды на общую сумму 120 млн долл. (1,13 долл. за акцию), сообщили в компании. Такое решение Совет директоров принял с целью соблюсти баланс между необходимостью инвестировать в дальнейшее развитие и правом акционеров на часть чистой прибыли компании на регулярной основе.

Основанием для выплаты дивидендов будет являться квартальная отчетность компании, которая отражает распределение прибыли дочерними компаниями, которая будет выплачена в виде квартальных дивидендов в 2013 году в соответствии с законодательством Люксембурга.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 млн долл., что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 млрд долл. с 944 млн долл. в 2010 году. Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 млн долл. с 325 млн долл. в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций компании.