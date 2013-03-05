«Авангард» в 2012 году увеличил чистую прибыль на 16,3% - до 228,2 млн долл.

Один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине промышленная группа «Авангард» по итогам 2012 года увеличила чистую прибыль до 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка за этот период увеличилась на 13,7% - до 629,3 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) выросла до 279,8 млн долл. с 245,8 млн долл. в 2011 году. EBIDTA margin в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 0,1% - до 44,5%.

Операционная прибыль компании за указанный период выросла до 264,5 млн долл., что на 14,2% больше аналогичного показателя 2011 г.

По словам исполнительного директора «Авангарда» Ирины Марченко, рост финансовых показателей связан с увеличением производства в основных для компании сегментах.

«Такие показатели связны с ростом производства в двух основных сегментах, расширением на целевых рынках и увеличением цен продаж», - прокомментировала в отчете финансовые результаты компании И.Марченко.

Кроме того, И.Марченко отметила, что в прошлом году экспортные доходы компании составили 20% от общего дохода, поэтому в нынешнем году «Авангард» продолжит открывать новые рынки сбыта.

«В 2013 году мы планируем продолжить расширение компании на новые экспортные рынки и увеличить свое присутствие на существующих рынках», - отметила исполнительный директор компании.

По словам И.Марченко, за последние три года доля продаж яиц в супермаркетах выросла до 35% до 2%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Авангард» увеличил объем продаж яиц на 360 млн штук (7,4%) – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук. Цена товара составила по итогам года 0,70 грн\шт., что на 6 коп. (9,4%) больше, чем в 2011 году (0,64 грн\шт.). Поголовье кур-несушек также выросло на 11% по сравнению с 2011 годом – до 22,8 млн.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка за 2011 год выросла на 26% - до 553 млн долл.