МХП в 2013 году планирует нарастить объем производства курятины на 12,4%

Крупнейший производитель курятины в Украине «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 2013 году планирует нарастить объем производства курятины до 454 тыс. тонн, что на 12,4% больше результатов 2012 года.

Об этом сообщила УНИАН финансовый директор компании Виктория Капелюшная.

По ее словам, именно увеличение объемов производства станет основным фактором роста компании в 2013 году, тогда как в 2012 году высокие финансовые результаты МХП были обусловлены повышением цены на курятину в первом полугодии.

«Драйвером роста на 2013 год у нас являются большие объемы производства мяса птицы. Благодаря Винницкому комплексу мы произведем дополнительно 50 тыс. тонн курятины, то есть, в отличие от 2012 года, у нас есть количественный фактор роста», - пояснила В.Капелюшная.

Кроме того, В.Капелюшная анонсировала расширение земельного банка МХП в 2013 году посредством покупки растениеводческих предприятий в России с общим земельным банком в 40 тыс. га.

Финансовый директор компании также отметила, что крупных инвестиционных проектов в текущем году в компании не запланировано.

«Больших инвестпроектов у нас не запланировано – мы заканчиваем Винницкий комплекс. У нас будет небольшое расширение земли – возможно в России, возможно и в Украине», - сказала она.

Что касается поставок мяса птицы в ЕС, В.Капелюшная прогнозирует экспорт первой партии курятины не ранее второго полугодия 2013 года. Однако, она отметила, что в нынешнем году МХП откроет рынки сбыта в некоторых странах Африки, Средней Азии и увеличит объемы экспорта в страны СНГ.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

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