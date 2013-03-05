Экспорт овощей и фруктов из Украины может превысить 2 млн тонн – Присяжнюк

Объем производства овощей и фруктов в Украине по итогам 2012 года составил 10 млн тонн, из которых 8,5 млн тонн составляет внутреннее потребление, а остальной объем может быть экспортирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк во время посещение овощехранилища в Киевской области.

«В 2012 году мы произвели 10 млн тонн овощей, из них мы потребляем 8,5 млн тонн. Остальное можно использовать на экспорт», - сказал министр и добавил, что в целом по итогам 2012 года экспорт овощефруктовой группы вырос на 20%, а импорт сократился на 40%. Министр, в частности, напомнил, что объем экспорта украинского лука, к примеру, в 2012 году вырос до 20 млн долларов против 0,5 млн долларов в 2010 году. Он также обратил внимание, что на данный момент в Украине загружены 35 тыс. из 50 тыс. квадратных метров овощехранилищ.

По словам Н.Присяжнюка, строительство дополнительных сберегающих и производственных мощностей будет продолжено. «На сегодня у нас построено 500 га тепличных комплексов. На 2013-14 годы планируем построить еще 1200 га», - подчеркнул министр.

Н.Присяжнюк сообщил, что, согласно Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, запланировано увеличение площадей хранения овощей и фруктов почти на 50% (на 600 тыс. тонн) - до около 2 млн тонн. Также в 2012 году увеличились объемы закладки урожая в хранилища. Объемы закладки картофеля в 2012 году выросли на 24% - до 1,5 млн тонн, овощей - на 3% - до 721 тыс. тонн, фруктов - до 268 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса заявляли, что, по их данным, экспорт овощей из Украины активизировался в конце 2012 года. В частности, в декабре прошлого года на внешние рынки было поставлено 6,77 тыс. тонн картофеля, лука, моркови и капусты, что в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2012 года. В денежном выражении экспорт вырос до 882 тыс. долл. с 433 тыс. долл. Кроме того, по данным УКАБ, экспорт из Украины овощей «борщевой» группы может увеличиться до апреля 2013 года за счет разницы цен на внутреннем и внешних рынках.

Ранее Минагропрод заявлял о планах к 2014 году увеличить мощности по хранению овощей в 4,2 раза - до 1 млн тонн.

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