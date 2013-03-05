«Концерн Хлибпром» в прошлом году сократил убыток на 43%

Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий «Концерн Хлибпром» в 2012 году на фоне закрытия нерентабельных подразделений сократил чистый убыток на 43% по сравнению с 2011 годом - до 13,9 млн грн., говорится в пресс-релизе предприятия.

При этом, согласно консолидированным результатам 2012 года, валовый доход предприятия вырос на 1,6% - до 918,8 млн грн, а чистый доход увеличился на 3% - до 780,9 млн грн.

По данным пресс-релиза, в структуре реализации компании, кроме хлеба и хлебобулочных изделий, 17% занимают хлебные полуфабрикаты и 11% - кондитерские изделия.

Справка УНИАН. «Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Торговые марки компании - «Хлибна хата», «Наминайко», «Палаццо Бандинелли».

«Концерн Хлибпром» по итогам 2011 года получил чистый убыток в размере 27,2 млн грн против 5,9 млн грн чистой прибыли в 2010 году.