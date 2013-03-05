Fitch подтвердил рейтинг агрохолдинга «Кернел» на уровне "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг агрохолдинга «Кернел», крупнейшего производителя подсолнечного масла в Украине, на уровне «В» по долгосрочному рейтингу эмитента, «В+» по местному рейтингу и «АА+» по национальному долгосрочному рейтингу, говорится в сообщении агентства, размещенном на официальном сайте Fitch Raitings.

Прогноз, согласно сообщению, стабильный.

«Рейтинг «Кернел» отражает позицию компании как крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в Украине, а также компании, входящей в четверку крупнейших экспортеров зерна. Fitch ожидает, что в свете повышения эффективности производства и роста спроса на аграрную продукцию позиции Украины на аграрном рынке будут устойчивыми», - сказано в сообщении Fitch Raitings.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль компании «Кернел» в июле-декабре 2012 года снизилась на треть - до 69,7 млн долл. на фоне роста операционной прибыли на 2%, до 119 млн долл., и увеличения прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) на 6%, до 157,7 млн долл.

При этом холдинг прогнозирует рост выручки в 2013 финансовом году до 2,8 млрд долл. с 2,4 млрд долл. годом ранее.

По итогам июля-декабря 2012 года «Кернел» увеличил свою долю в 7 сельскохозяйственных компаниях, заплатив суммарно за пакеты акций 2,4 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

А.Веревский через Namsen Limited владеет 38,23% акций «Кернел», остальные находятся в свободном обращении на Варшавской фондовой бирже.

Компания, которая является крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской фондовой бирже, где она дебютировала в 2007 году, на последнем закрытии стоила менее 1,7 млрд долл.