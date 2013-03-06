Роспотребнадзор разрешил 36 компаниям Грузии предоставить образцы винпродукции для регистрации

Роспотребнадзор по итогам инспекции грузинских производителей вина и коньяков разрешил 36 алкогольным компаниям предоставить образцы своей продукции для регистрации в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ведомства Геннадия Онищенко.

По его словам, всего сотрудниками Роспотребнадзора в Грузии было проверено 37 виноделов и четыре производителя минеральной воды. Одному из алкогольных предприятий было отказано в разрешении, к производителям минералки претензий у санитарных врачей не возникло. Названий компаний, которые смогут поставлять продукцию на российский рынок, Онищенко не раскрыл.

Онищенко добавил, что в общей сложности по результатам проверок на российский рынок могут быть допущены до 200 видов грузинского вина.

Эмбарго на грузиские вина и минеральную воду было введено Россией в 2006 году. Официально это объяснялось претензиями к качеству. Некоторые связывали запрет с желанием Москвы оказать политическое давление на Тбилиси, то есть, на президента Саакашвили. До введения эмбарго Грузия занимала третье место среди стран-импортеров вина в Россию - на нее приходилось почти 9% ввезенного в РФ вина. На парламентских выборах в Грузии в 2012 году победу одержала оппозиция. Премьером, который наделен абсолютной властью в стране, стал Бидзина Иванишвили, которого называют пророссийским. "Винную" ситуацию эксперты считают тому подтверждением.