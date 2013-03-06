«АВК» в прошлом году увеличила прибыль почти в 2 раза - до 167 млн грн

Один из крупнейших отечественных производителей кондитерских изделий компания «АВК» в 2012 году увеличила чистую прибыль до 166,9 млн грн с 86,2 млн грн в предыдущем году, сообщает компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом, согласно сообщению, текущие обязательства предприятия в 2012 году возросли на 71,5 % - до 695,6 млн грн. Долгосрочные обязательства сократились почти на 10% - до 866,3 млн грн.

По итогам 2012 года суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 46,5% почти до 1 млрд грн.

Согласно сообщению, в 2012 году стоимость активов компании увеличилась на 21,2% до 2,4 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «АВК» в 2012 году увеличила объем производства профильной продукции на 5,3% по сравнению с 2011 годом - до 140,9 тыс. тонн.

Кондитерская компания «АВК» является лидером украинского рынка в сегменте весовых шоколадных конфет. В 2011 году ее доля в этом сегменте составила более 26%.

В состав компании входят 4 кондитерские фабрики, расположенных в Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачево.