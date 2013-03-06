Решение о возобновлении экспорта пшеницы будут принимать после 10 апреля

Решение о возобновление экспорта украинской пшеницы может быть рассмотрено после 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, возобновление экспорта возможно в случае установления благоприятной погоды в начале весны.

«Сейчас посмотрим, как войдем в весну. Если будет жара, то часть озимых не восстановится. Если будет мягкое вхождение, то удастся сохранить 92% (всходов озимых – УНИАН)», – сказал Н.Присяжнюк.

Позже пресс-служба Минагропрода сообщила, что объем экспорта пшеницы может быть увеличен на 300 тыс. тонн.

«Мы уже согласовали с зернотрейдерами дополнительно экспортировать 300 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, в текущем месяце Минагропрод и зернотрейдеры планируют согласовать поставки на внешние рынки еще 200 тысяч тонн пшеницы», - цитирует пресс-служба Н.Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что возможности экспорта пшеницы в Украине почти исчерпаны, поставлять ее на внешние рынки могут лишь те компании, которые закупают зерно у Аграрного фонда.

В феврале 2013 года украинские аграрии экспортировали 184,1 тыс. тонн пшеницы, из которой 180 тыс. тонн продовольственной и 4,1 тыс. тонн фуражной. Экспорт кукурузы за указанный период составил 1,4 млн тонн. Объем экспорта масличных составил 259,1 тыс. тонн.