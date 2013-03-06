Депутаты предлагают отменить обязательную сертификацию качества зерна

Депутаты от Партии регионов Владимир Пилипенко, Виктор Бондарь и Олег Кулинич предлагают Верховной Раде отменить обязательную сертификацию качества зерна и продуктов его переработки, за исключением зерна, которое полностью или частично приобретается за государственные средства, или же если такое условие предусмотрено контрактом, а также в случае ввоза зерновых и продуктов их переработки на территорию Украины.

Согласно внесенному ими законопроекту №4459, зарегистрированному 5 марта 2013 года, «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», предлагается бессрочно сертифицировать услуги хранения зерна, при этом сократить срок выдачи такого сертификата до 10 дней.

Действующее законодательство предусматривает выдачу сертификата элеваторам на 1 год и обязательную сертификацию качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что процедура сертификации качества зерна не имеет аналогов в ЕС и уже отменена в Российской Федерации.

«Украинские производители сельскохозяйственной продукции оказались в неравных условиях по сравнению с европейскими и российскими агропромышленными предприятиями, с учетом времени, которое тратится на бюрократические процедуры, связанные с оборотом зерна и продуктов его переработки», - сказано в документе.

По словам главы Украинской аграрной ассоциации Владимира Макара, принятие данного законопроекта будет способствовать минимизации коррупционных рисков и уменьшит нагрузку на госбюджет.

«Закон минимизирует риски коррупционных действий со стороны чиновников. Обязательная сертификация зерна создала основания для коррупции, ведь сегодня ни одна тонна зерна не может быть перемещена по территории Украины без получения от чиновников сертификата. К тому же, уменьшится нагрузка на государственный бюджет Украины из-за сокращения функций Госсельхозинспекции и снижения необходимости ее финансировать», - цитирует пресс-служба В.Макара.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины осенью 2012 года установил обязательную сертификацию зерна и продуктов его переработки в случае экспортно-импортных операций и перемещения зерна и зерновых продуктов за счет государственных средств. В остальных случаях предполагается оформление сертификата качества по усмотрению субъекта рынка.