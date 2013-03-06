Агрохолдинг KSG Agro приступил к выкупу 500 тыс. собственных акций

Агрохолдинг KSG Agro с 6 марта начал выкуп около 500 тыс. собственных акций, что составляет 3,3% от уставного капитала компании, сказано в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, такое решение было принято на общем собрании акционеров компании 28 декабря 2012 года.

Комментируя начало выкупа акций, руководство KSG Agro отметило стабильное финансовое состояние компании.

«В полугодовом отчете мы откорректировали наши прогнозы. Наше финансовое состояние и перспективы достаточно хорошие, и поэтому я считаю, что инвестиции в наши акции являются прекрасным решением. У меня нет сомнений, что выкуп будет выгоден для наших долгосрочных акционеров», - цитирует пресс-служба компании председателя совета директоров KSG Agro S.A. Сергея Касьянова.

Компания также сообщила, что акции можно будет выкупить в течение 18 месяцев с даты принятия решения, закупочная цена выкупа установлена на уровне от 1 до 25 польских злотых за акцию.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года акции компании KSG-Agro, дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в мае 2011 года, достигли исторического минимума своей цены - 8,81 злотого за акцию, что почти на 60% меньше их стоимости в первый день торгов.

Справка УНИАН. KSG Agro S.A. – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.

За 9 месяце 2012 года агрохолдинг KSG Agro увеличил выручку на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 18,6 млн долл.