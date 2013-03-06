Площади орошаемых земель до 2015 года на юге Украины могут увеличиться до 1,4 млн га

В ближайшие два года на юге Украины планируется восстановить орошение 1 млн гектаров сельхозугодий, тогда как сейчас орошается только 400 тыс. га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, благодаря этому производство сельхозпродукции в южных регионах может возрасти на 26,7 млрд долл. в год.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, развитие систем орошения повлечет за собой увеличение объемов производства зерна на юге.

«Наша задача – на протяжении трех лет возродить орошение на юге, в частности, в Херсоне, Николаеве и, конечно же, в Крыму. Это даст возможность существенно увеличить производство зерна в этих регионах», - цитирует пресс-служба министра.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Государственной программой активизации развития экономики предусмотрено направить 2 млрд долл. под государственные гарантии на восстановление и модернизацию систем орошения в южных регионах страны.

Как ранее сообщал УНИАН, осенью 2012 года Президент Украины Виктор Янукович анонсировал строительство современной оросительной системы в Херсонской области.