Депутат Царев предлагает ликвидировать Госсельхозинспекцию

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев предлагает Верховной Раде ликвидировать Государственную сельскохозяйственную инспекцию, которая занимается регулированием вопросов землепользования, обеспечения качества продукции семенного хозяйства и рассады, организует и координирует работу по сертификации зерновых складов и сертификации качества зерна и продуктов его переработки.

Об этом О.Царев заявил на пресс-конференции в УНИАН и сообщил, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

«Зарегистрирован законопроект, который ликвидирует пережиток ленинско-сталинских времен для контроля над рынком зерна», - заявил О.Царев.

По его словам, для аграриев эта инспекция является анахронизмом, от которого давно отказалась не только Европа, но и страны СНГ – в частности, Россия и Казахстан. А для чиновников данная инспекция является средством «брать до 1 млрд грн взяток».

«На Украине введена ежегодная сертификация элеваторов... Громадное количество поборов ее сопровождают... Коррупционный рынок, связанный с Госсельхозинспекцией, достигает 1 млрд грн. Этот миллиард платит каждый из нас из своего кармана, поскольку «издержки» заложены в цену на зерно, муку, хлеб…», - обратил внимание О. Царев и добавил, что содержание Госсельхозинсекции в 2013 году обойдется в 327 млн грн бюджетных средств. «Это примерно столько же, сколько государство выплачивает в виде субвенций местным бюджетам на содержание структур скорой помощи, а также на борьбу со СПИДом», - сравнил О.Царев.

При этом депутат не считает, что ликвидация Госсельхозинспекции внесет хаос в регулирование агросектора. Он обратил внимание, что деятельность инспекции дублирует ряд функций других служб - Государственного агентства земельных ресурсов, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции защиты растений и ряда других органов.

«Основная цель законопроекта - это приведение украинского законодательства к европейским нормам. С принятием документа Украина приблизится к международной практике регулирования аграрного сектора», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, депутаты от Партии регионов Владимир Пилипенко, Виктор Бондарь и Олег Кулинич предложили Верховной Раде отменить обязательную сертификацию качества зерна и продуктов его переработки, за исключением зерна, которое полностью или частично приобретается за государственные средства, или же если такое условие предусмотрено контрактом, а также в случае ввоза зерновых и продуктов их переработки на территорию Украины. Согласно внесенному ими законопроекту, предлагается бессрочно сертифицировать услуги хранения зерна, при этом сократить срок выдачи такого сертификата до 10 дней.

Действующее законодательство предусматривает выдачу сертификата элеваторам на 1 год и обязательную сертификацию качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.