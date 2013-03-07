Украинский Milkiland в 2012 году потерял из-за «сырной войны» с Россией до 3 млн евро

Варшава. Крупнейший украинский экспортер сыра компания Milkiland в 2012 году в результате установленных российскими властями ограничений на поставку сыров из Украины потерял от 2 до 3 млн евро прибыли-EBIDTA (до вычета процентов, налогов и амортизации).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил менеджер по связям с инвесторами Сергей Трифонов, принимавший участие в польско-украинском биржевом форуме в Варшаве.

Он сказал, что действующий три месяца запрет на поставку сыров не позволил компании добиться запланированного ранее двузначного роста продаж на этом рынке, заметив, что такой рост продемонстрировал сегмент цельномолочных продуктов.

«Мы искренне надеемся, что в этом году подобные события не будут иметь место. Мы, можно сказать, возобновили наш экспорт до докризисных показателей и хотим укреплять наши позиции на главном для нас сырном рынке России», - сказал он.

С.Трифонов отметил, что, несмотря на проблемы с поставками сыра, являющегося главным продуктом Milkiland, в Россию компании удалось улучшить свои финансовые показатели за 2012 год.

"Результаты года лучше, чем в прошлом году, как по выручке, так и EBIDTA", - сказал он, заметив, что рапорт с конкретными показателями будет опубликован в ближайшие дни.

С.Трифонов сообщил, что компания рассчитывает также улучшить финансовые показатели в текущем году, отметив, что рост выручки планируется достичь за счет наращивания объема продаж.

По его словам, EBIDTA будет улучшена за счет мероприятий, направленных на уменьшение себестоимости, среди которых он упомянул развитие проектов по обеспечению компании собственным молочным сырьем.

Как сообщал УНИАН, Milkiland в 2011 году увеличил выручку на около 8% - до почти 280 млн евро на фоне снижения EBIDTA на более чем 20% - до 34,6 млн евро.

Чистая прибыль компании снизилась на треть - до около 15 млн евро.

Справка УНИАН. Milkiland, владеющий 10 заводами в Украине, "Останкинским молочным комбинатом" в Москве и Ostrowia в Польше, занимается, главным образом, производством твердых сыров и цельномолочных продуктов, обеспечивающих ему около 90% выручки.

Компания на конец сентября 2012 года оценивала свои активы в около 340 млн евро, но ее рыночная стоимость на Варшавской бирже на последнем закрытии составляла всего 110 млн евро.

Основанный в 1994 году Milkiland дебютировал на Варшавской бирже в конце 2010 года.

По последним данным, 73,04% акций компании принадлежат нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, остальные бумаги - free float.