Fitch присвоило планируемому выпуску евробондов МХП на сумму 350 млн долл. рейтинг "B(EXP)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску евробондов «Мироновского хлебопродукта» (МХП), крупнейшего производителя курятины в Украине, на сумму 300-350 млн долл. рейтинг "B(EXP)", говорится в сообщении агентства, размещенном на официальном сайте Fitch.

Ожидаемый рейтинг восстановления "RR4 (EXP)". Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации.

При этом агентство присвоило МХП долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне «В» и «В+» соответственно и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «АА+» (укр).

«Выпуск облигаций поможет поэтапно погасить долг компании. Кроме того, избыток денежных поступлений будет использован для погашения краткосрочных долгов, расширения земельного банка, повышения денежной ликвидности», - говорится в документе.

Напомним, группа «Мироновский хлебопродукт» приняла решение о рефинансировании 60% своих еврооблигаций, которые были выпущены в 2010 году на сумму 584,8 млн долл. с погашением в 2015 году. На рефинансирование будет направлено около 350 млн долл.

Как сообщал УНИАН, МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% - с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.