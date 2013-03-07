Украина в январе увеличила вылов рыбы на 27,2% - до 20,2 тыс. тонн

Рыбные предприятия Украины в январе 2013 года увеличили вылов рыбы на 27,2% по сравнению с январем 2012 года - до 20,2 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Государственного рыбного агентства Украины.

Согласно сообщению, в течение первого месяца 2013 года вылов рыбы и других водных биоресурсов в водоемах Украины вырос в 2 раза по сравнению с январем 2012 года — до 11,1 тыс. тонн.

«В Азово-Черноморском бассейне выловлено 10 тыс. тонн. В январе 2012 года вылов составил около 4,7 тыс. тонн. В частности, увеличился вылов тюльки, хамсы азовской, шпрот, ставриды, атерины», - отмечают в Госрыбагентстве. «Во внутренних водоемах выловлено 1,1 тыс. тонн рыбы. Это почти вдвое больше показателей соответствующего периода прошлого года».

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики украинские рыболовы в 2012 году сократили вылов рыбы и других водных живых ресурсов на 3,4% - до 203,9 тыс. тонн.