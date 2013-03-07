Украинская Milkiland планирует в мае начать производство сыров на заводе в Польше

Варшава. Один из крупнейших украинских производителей молочных продуктов компания Milkiland планирует начать производство сыров на купленном компанией в прошлом году заводе "Островия" в Польше в мае текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил менеджер компании по связям с инвесторами Сергей Трифонов, который принимал участие в Польско-Украинском биржевом форуме в Варшаве.

Он отметил, что купленный компанией завод не производил сыров, а специализировался на поставках сухой сыворотки на европейский рынок.

Собеседник агентства не озвучил данных о планируемых объемах производства сыров в текущем году, назвав непростым заданием добиться полного использования существующих его мощностей.

"В первый год после возобновления производства невозможно достичь 100% загруженности мощности, этого можно достичь в течение 2-3 лет",- сказал он.

С.Трифонов сообщил, что компания планирует поставлять произведенные на этом заводе сыры, главным образом, на российский и украинский рынок.

"Мы запланировали продажи на рынке Евросоюза, Польши, но главными рынками все-таки будут Россия и Украина", - отметил он.

Представитель компании добавил, что на заводе уже возобновлено производство цельномолочных продуктов.

Он сказал, что компания благодаря запуску завода в Польше рассчитывает на дополнительную выручку и дополнительный рост EBIDTA в этом году, не предоставив более подробной информации.

Как сообщал УНИАН, Milkiland в ноябре прошлого года объявил о начале реконструкции завода "Островия", который компания купила в августе 2012 г. за 12 млн евро,.

Компания заявляла о планах вывести завод, способный производить 15 тыс. тонн сыров в год, на плановые мощности в 2013-2014 году, инвестировав в него еще около 8 млн евро.

Справка УНИАН. Компания Milkiland, которая специализируется на производстве твердых сыров, владеет 13 заводами по производству молочных изделий, в том числе, двумя в России и одним в Польше.

За первые три квартала прошлого года компания сократила чистую прибыль на 22% - до 10,7 млн евро при росте выручки на 3% - до 206 млн евро. По последним данным, 73,04% акций компании принадлежали нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, остальные бумаги - free float.