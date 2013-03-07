KSG-Agro планирует увеличить земельный банк

Украинская сельскохозяйственная компания KSG-Agro планирует в текущем году увеличить земельный банк на 20-25 тыс. га - до 120 тыс. га земли.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей Мазин, который принимал участие в Польско-украинском биржевом форуме в Варшаве.

Он отметил, что компания намерена заниматься увеличением земельного банка во второй половине текущего года.

Собеседник агентства также сказал, что в текущем году руководство планирует работать над улучшением операционной деятельности компании.

"Компания за 2 года увеличилась втрое, поэтому много внимания нужно уделить тому, чтобы в новых подразделениях действовали те же бизнес-процессы", - сказал он.

С.Мазин отметил, что компания намерена в текущем году завершить реализацию двух крупнейших своих проектов: реконструкцию свинофермы и введение в эксплуатацию завода по производству биотоплива.

Он сказал, что реализация этих инвестиций позволит значительно улучшить финансовые показатели компании в текущем году, не предоставив более подробных данных, поскольку они не были еще опубликованы на публичном рынке.

Собеседник агентства сказал, что компания также ожидает лучших результатов в текущем году за счет низкой базы сравнения прошлого года, когда крайне неблагоприятные погодные условия очень негативно повлияли на результаты KSG-Agro.

Как сообщал УНИАН, KSG-Agro, главные активы которого расположены в Днепропетровской области, до конца прошлого года планировал увеличить земельный банк до около 100 тыс. га с 61 тыс. га в 2011 году.

В мае 2012 года в презентации для инвесторов KSG-Agro объявила о намерении увеличить земельный банк к 2016 году до 200 тыс. га, а не 150 тыс., как сообщала во время проведения первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже в мае 2011 года.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.

Компания, которая на конец сентября прошлого года оценивала свои активы в более 190 млн долл., на Варшавской бирже сегодня стоила менее 50 млн долл.

За 9 месяцев 2012 года компания сократила чистую прибыль на более 40% - 10,5 млн долл.

По последним данным, 65,66% KSG-Agro принадлежит председателю совета директоров компании Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE, 5,5% - ING OFE. Остальные - free float.