Минагропрод сменил главу правления компании «Хлеб Украины»

Министерство аграрной политики и продовольствия назначило Сергея Донкова главой государственной компании «Хлеб Украины»

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, такое решение было принято ведомством 7 марта 2013 года. До этого должность главы правления «Хлеб Украины» занимал Владимир Почеп, который, согласно решению Минагропрода, назначен на должность первого заместителя главы правления компании.

Ранее С.Донков занимал должность директора государственного предприятия Министерства экономики Украины «Государственный центр по восстановлению платежеспособности и банкротства».

Справка УНИАН. ГАК "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.