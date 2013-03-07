Украина с начала маркетингового года экспортировала 18,2 млн тонн зерновых

Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (МГ, 1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) поставила на внешние рынки 18,2 млн тонн зерна, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, за указанный период украинские аграрии экспортировали 9,7 млн тонн кукурузы, 6,2 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн ячменя. При этом в ведомстве подтвердили прогноз экспорта зерна на уровне 23 млн тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, на сегодняшний день Украина является лидером среди поставщиков кукурузы в Англию.

«В этом маркетинговом году 7,7 млн тонн отечественных зерновых экспортировано в страны Европейского Союза. Кроме того, сегодня Украина является лидером по поставкам кукурузы в Англию», - цитирует Н.Присяжнюка пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, вопрос о возобновлении экспорта украинской пшеницы может быть рассмотрен правительством после 10 апреля. При этом объем экспорта пшеницы планируется увеличить на 300 тыс. тонн.

Экспорт зерновых культур из Украины в феврале 2013 года составил 1,67 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.